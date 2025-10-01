Саратовский таролог развела на 700 тыс. москвичку, которая училась гадать

В полицию обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она сообщила о мошенничестве, жертвой которого стала ее знакомая из Саратова. Девушки вместе учились в одном вузе, сообщили в саратовском управлении МВД.

Москвичка познакомилась с жительницей Кировского района Саратова, которая предложила ей обучение гаданию на картах Таро. Москвичка согласилась и начала оплачивать каждый этап обучения. В итоге она передала гадалке 700 тысяч руб. Обучение затянулось, и девушка, заподозрив обман, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Саратовчанка признала вину и пообещала вернуть деньги. Ей назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нина Шевченко