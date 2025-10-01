В аэропорту Курумоч к ввозу на территорию РФ не допустили 73,55 кг продукции

С 22 по 28 сентября в международном аэропорту Курумоч в Самаре в багаже пассажиров выявили 24 партии товаров без ветеринарных сертификатов общим весом 73,55 кг. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди них недопущенных к ввозу в Россию товаров: 48,85 кг меда (12 партий), 11,2 кг творога (8 партий), 3,7 кг сыра (2 партии) и 9,8 кг мясной продукции (2 партии). Всего за неделю проверили 69 партий товаров весом 0,6 тонны и семь животных-компаньонов.

Руфия Кутляева