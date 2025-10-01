На озеленение Новороссийска выделено более 100 млн рублей

Власти Новороссийска увеличили финансирование программы благоустройства и озеленения города, направив на эти цели свыше 100 млн руб. Средства пойдут, в частности, на создание «зеленого каркаса», а также на уход за зелеными насаждениями и развитие вертикального озеленения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Масштаб наших планов беспрецедентен для Новороссийска и, возможно, для всей страны. Мы стремимся создать нечто уникальное, что послужит примером для других», — отметил глава города.

На данный момент формируется рабочая группа для проработки деталей. Участники уже изучили опыт Краснодара, после чего будут выбраны виды растений, соответствующие климату и «зеленому коду» города. Новороссийск ранее занял второе место в рейтинге самых зеленых городов России, и в мэрии рассчитывают закрепить этот результат.

Екатерина Голубева