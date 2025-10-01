В Самаре приступили к демонтажу девятиэтажного недостроя за 127 млн рублей

В Самаре начались работы по демонтажу недостроенного девятиэтажного объекта площадью более 18 тыс. кв. м на пересечении ул. Карла Маркса и Киевской. На демонтажные работы из городского бюджета выделили более 127 млн руб. генеральному подрядчику ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что объект строился в качестве офисного здания с подземной автостоянкой. Во время строительных работ выявили серьезные нарушения. В 2020 году суд признал недострой самовольной постройкой.

Подрядчик использует комбинированный метод демонтажа. Часть элементов специалисты разбирают вручную, часть — с помощью гусеничных экскаваторов и экскаваторов-разрушителей, позволяющих работать на высоте 30 м. Для вывоза около 26 тыс. тонн отходов привлекают десять самосвалов. Работы осложнены близостью соседних домов. Подрядная организация должна завершить работы до конца октября. После демонтажа необходимо выполнить благоустройство территории.

Руфия Кутляева