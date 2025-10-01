В Саратове хотят снести четыре дома в Мирном переулке за сумму около 2,7 млн

Администрация Фрунзенского района Саратова ищет подрядчика для сноса четырех объектов капстроительства. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Это здания под номером 21 с литерами А, Б, В, Д в Мирном переулке. В рамках муниципального контракта подрядчику предстоит снести их до 10 ноября 2025 года.

Извещение о закупке размещено 1 октября. Заявки принимаются до 9 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,68 млн руб.

Павел Фролов