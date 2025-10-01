Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске зафиксирован пониженный уровень загрязнения воздуха

В Новороссийске 29 и 30 сентября превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Об этом сообщила Кубанская лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В течение суток 30 сентября 2025 года по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы, формальдегиду превышения ПДКм.р. не зарегистрированы» — заявили в КЛМЗОС

По итогам наблюдений атмосферное загрязнение в городе в указанные дни оценено как пониженное.

Екатерина Голубева

