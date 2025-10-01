Населению Оренбуржью за восемь месяцев оказали платные услуги на 106,9 млрд рублей

В Оренбургской области с января по август 2025 года населению оказали платные услуги на 106,9 млрд руб. (105% в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2024 года). В структуре услуг преобладали жилищно-коммунальные, транспортные, телекоммуникационные и бытовые услуги. Их доля в совокупности составила 73,3%, сообщает Росстат по предварительным данным.

За восемь месяцев жилищно-коммунальные услуги оказаны на 34,8 млрд руб. — 32,6% от общего объема платных услуг. Объем услуг транспорта составил 17,8 млрд руб. (107,4% по сравнению с январем-августом 2024 года). В расходах населения транспортные услуги занимали 16,7%. Телекоммуникационные услуги оказаны на 13,9 млрд руб. (104,1% по сравнению с 2024 годом).

Объем бытовых услуг составил 11,8 млрд руб. (104,9% к январю-августу 2024 года). Среди них наибольший удельный вес занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (их доля в общем объеме бытовых услуг составила 28,8%), по ремонту и строительству жилья и других построек (26,5%). Доля услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, гостиниц, услуги физической культуры и спорта), — 3,0%.

Руфия Кутляева