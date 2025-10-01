Житель Волжского устроил собаке двухнедельную мучительную смерть, его ждет суд

В Волжском Волгоградской области суд рассмотрит в отношении 42-летнего местного жителя уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 9 февраля этого года фигурант из салона своего автомобиля выстрелил из охотничьего ружья в голову бездомной собаке на территории ТСН СНТ «Досуг» в Волжском, после чего она упала на землю и начала визжать, а он уехал. На следующий день обвиняемый вернулся на то самое место и увидел, что животное умирает в муках. Он положил собаку в багажник, отвез на ул. 87-я Гвардейская и выбросил ее в мусорный контейнер около дома № 85А.

Через некоторое время местные жители наткнулись на полуживую собаку и привезли ее в ветеринарную клинику. Там ей оказали помощь, но она скончалась 22 февраля.

Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Жителю Волжского грозит до трех лет лишения свободы.

Павел Фролов