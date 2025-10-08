Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Artesque — косметический бренд, созданный в 2023 году в Москве профессиональным визажистом Денисом Карташевым и компанией Muaclub

Первая коллекция Smart Skin Care задала направление деятельности бренда — акцент на эффективности формул, современном дизайне упаковки и верности концепции бьюти-минимализма. Главная идея средств (кремов для лица, сывороток и тоников) — удобная и быстрая система каждодневного ухода за кожей и в том числе подготовки ее к нанесению макияжа. В 2025 году под брендом Artesque запускается коллекция кистей для макияжа с ручками из эбенового дерева.

Фото: Artesque

Фото: Artesque

