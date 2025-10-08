Первая коллекция Smart Skin Care задала направление деятельности бренда — акцент на эффективности формул, современном дизайне упаковки и верности концепции бьюти-минимализма. Главная идея средств (кремов для лица, сывороток и тоников) — удобная и быстрая система каждодневного ухода за кожей и в том числе подготовки ее к нанесению макияжа. В 2025 году под брендом Artesque запускается коллекция кистей для макияжа с ручками из эбенового дерева.

