Под Саратовом директора фирмы и его зама осудят за травмы кистей рук работницы

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 59-летнего директора коммерческой организации и его 29-летнего заместителя уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в феврале 2021 года фигуранты приняли на должность прессовщика производственного цеха женщину, но не ознакомили ее с инструкцией по охране труда и руководством по эксплуатации вертикальной литьевой гидравлической машины, на которой ей предстояло работать. Без проведения первичного и повторных инструктажей по технике безопасности они допустили ее к работе.

13 февраля прошлого года в ходе рабочего цикла пресс-форма придавила кисти рук этой сотруднице, в результате чего ее здоровью был причинен тяжкий вред. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов