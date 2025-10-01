На высадку зеленых насаждений на Театральной площади Саратова потратят 1 млн

Администрация Волжского района Саратова объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству Театральной площади. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о высадке зеленых насаждений. В рамках контракта подрядчику предстоит разбить участок, посадить деревья, кустарники, розы флорибунда, выполнить устройство насыпных клумб и рабаток. Работы необходимо завершить до 23 октября этого года.

Извещение о закупке размещено 30 сентября. Заявки принимаются до 8 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млн руб.

Павел Фролов