Жители Новороссийска отдали мошенникам более 300 млн рублей с начала года

С начала 2025 года жители Новороссийска перевели мошенникам свыше 300 млн руб. За этот период зарегистрировано более 1 тыс. случаев обмана. Об этом сообщает УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, операторов связи, служб доставки или правоохранительных структур. Потерпевших убеждают перевести средства на «резервные счета», передать деньги курьерам, сообщить коды доступа и персональные данные либо установить сторонние программы на телефон.

Правоохранительные органы напоминают жителям критично относиться к звонкам от неизвестных лиц, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными каналами связи. Особо подчеркивается, что сотрудники полиции и спецслужб не связываются с гражданами через мессенджеры и не выходят на видеосвязь.

Екатерина Голубева