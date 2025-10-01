В ЗСК хотят установить штрафы за нарушение правил застройки

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии рассмотрели в первом чтении поправки в краевой закон об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за нарушение правил землепользования и застройки. Согласно проекту, за несоблюдение установленных муниципальными актами норм предлагается устанавливать штрафы в размере 3 тыс. руб. для граждан, 20 тыс. руб. — для должностных лиц и 50 тыс. руб. — для юридических лиц.

Как пояснил председатель профильного комитета ЗСК Андрей Горбань, документ направлен на устранение пробела в законодательстве и позволит пресекать практику возведения жилых домов и средств размещения на участках индивидуального жилищного строительства под видом строительства вспомогательных объектов.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, инициатива, подготовленная по предложению Совета Анапы, станет продолжением проводимой в крае работы по сохранению земельных ресурсов. Он напомнил, что ранее регион уже ограничил хаотичное жилищное строительство в прибрежной зоне курортов, установил меры по защите сельхозугодий и промышленных территорий. Новый законопроект, по его словам, логично продолжает курс на предотвращение деградации и перепрофилирования земель, поддержанный губернатором Вениамином Кондратьевым.

Комитет ЗСК намерен доработать документ ко второму чтению с учетом поступающих предложений и замечаний.

В целом в ходе заседания 1 октября депутаты кубанского Заксобрания рассмотрели более 30 вопросов. В их числе — назначение первого вице-губернатор региона.

