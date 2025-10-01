Кандидатуру первого вице-губернатора Кубани согласовали в ЗСК

На 66-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты единогласно согласовали кандидатуру Игоря Галася на должность первого заместителя губернатора. Представление внес глава региона Вениамин Кондратьев, который поблагодарил парламентариев за поддержку и подчеркнул важность сохранения в команде управленцев, показавших результативность в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, огласивший постановление о назначении, отметил, что за последнее десятилетие в крае удалось достичь заметных показателей: объемы социального строительства выросли, валовый региональный продукт утроился, как и доходы бюджета. По его словам, региональные власти намерены и далее реализовывать стратегические задачи в консолидированном формате.

«Мы вместе пишем историю нашего региона. Стоящие перед краем задачи мы будем реализовывать единой командой, консолидированным блоком»,— подчеркнул Юрий Бурлачко и пожелал главе края успехов на новом пятилетнем пути.

В заседании приняли участие губернатор Кубани, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, руководитель регионального управления Минюста Игорь Бабаев и председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко. Всего в повестке дня значилось 34 вопроса.

Игорь Галась родился 1 апреля 1976 года в станице Староминской. В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году возглавил финансовое управление Староминского района, позднее стал заместителем руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю администрации края. В 2012 году был назначен министром экономики Кубани, а в октябре 2015 года получил пост вице-губернатора.

Вячеслав Рыжков