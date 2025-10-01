Глава СКР поручил провести проверку о возможных миграционных нарушениях в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику провести процессуальную проверку в связи с сообщением о возможном нарушении миграционного законодательства в Тольятти. Также он запросил доклад о ее ходе и результатах, сообщает информационный центр СКР.

В СКР поступило сообщение, что в Тольятти мигранты арендуют помещение в административном здании на ул. Маршала Жукова, которое расположено вблизи жилых домов и дошкольного учреждения. В результате на придомовой территории происходит массовое скопление «иностранных граждан, возможно, незаконно находящихся на территории страны». Местные жители опасаются за свою безопасность.

Руфия Кутляева