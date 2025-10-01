Полиция проверяет данные о конфликте между взрослым и учеником в школе Саратова

В одной из школ Саратова между мужчиной и подростком произошел конфликт. Полиция приступила к проверке по данному факту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники полиции выявили информацию о конфликте в ходе мониторинга сети. Согласно предварительным сведениям, родитель одного из учеников ударил 13-летнего школьника и угрожал ему.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Предстоит дать правовую оценку действиям взрослого.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, конфликт произошел в МОУ СОШ № 86. Предварительно, двое учащихся поссорились, после чего один из них сообщил об этом своему отцу. Родитель пришел в класс, нанес телесные повреждения оппоненту сына и высказал угрозы в его адрес.

Прокуратура Ленинского района Саратова начала проверку по факту произошедшего. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов