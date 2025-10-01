За установку 16 остановочных павильонов в Пензе предлагают 3,2 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы объявило аукцион на установку остановочных павильонов по ул. Новоселов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Остановочный павильон должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Подрядчик берет на себя доставку и погрузо-разгрузочные работы. Установку объектов необходимо выполнить с даты заключения муниципального контракта до 2 марта 2026 года.

В общей сложности требуется установить 16 остановочных павильонов. Подрядчику предстоит выполнить работы в Пензе на следующих площадках: «Персиковая улица», «Улица Башира Рамеева», «Земляничная улица», «Улица Новоселов», «Церковь», «Улица Мясникова», «Улица Сузюмова» (в оба направления), в районе строения № 96 по улице Новоселов (по направлению из центра), «Улица Турищева» (по направлению в центр).

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение трех лет на все виды работ и материалы. Извещение о закупке размещено 30 сентября. Заявки принимаются до 8 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,28 млн руб.

Павел Фролов