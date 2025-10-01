В Самарской области главу муниципалитета уволили из-за утраты доверия

Суд изменил основание для увольнения бывшего главы сельского поселения Канаш Николая Гурьянова. Он уволен из-за утраты доверия. Ранее чиновник покинул пост в связи с выходом на пенсию. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Надзорное ведомство установило, что во время работы на посту главы муниципалитета Николай Гурьянов трудоустроил свою супругу и регулярно выплачивал ей премии. Он не уведомил местное собрание представителей о возможном конфликте интересов и не принял мер для его предотвращения.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Когда заявление рассматривалось, Николай Гурьянов уволился по своему желанию в связи с выходом на пенсию, и Собрание представителей прекратило полномочия чиновника. Но контрольный орган оспорил основание для увольнения чиновника.

Георгий Портнов