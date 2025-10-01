В Оренбурге суд рассмотрит дело о незаконной организации и проведении азартных игр

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении четырех участников организованной преступной группы в возрасте от 24 до 32 лет. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Об этом сообщает прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2022 года один из фигурантов арендовал помещение на проезде Автоматики для незаконного проведения партий в покер. В нем установили специальные столы, имелись «фишки» и карты. Мужчина предложил троим знакомым работу в качестве крупье. Они проводили незаконные азартные игры. Участники группы предприняли меры конспирации: стать участником игровой сессии мог лишь человек, получивший приглашение посредством мессенджера.

В сентябре прошлого года членов организованной группы задержали сотрудники полиции.

Руфия Кутляева