В Оренбуржье задержан подросток, связанный с международными террористами

В Оренбургской области задержан 15-летний подросток, принявший участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

С 2024 по 2025 год молодой человек инициативно вел переписку с пользователем мессенджера, высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога. Подросток также вызывался наносить граффити неонацистского толка и размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.

По ходатайству органов следствия подросток изолирован от общества. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической),

Евгений Чернов