В Адыгее возбудили уголовное дело после гибели ребенка в бассейне

Следственный комитет Адыгеи возбудил уголовное дело против директора базы отдыха в Тахтамукайском районе после гибели трехлетней девочки, которая утонула летом в открытом бассейне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что летом 2025 года на базе отдыха в Тахтамукайском районе во время купания в открытом бассейне утонула трехлетняя девочка. По версии следствия, директор базы не обеспечил безопасность отдыхающих на территории бассейна и не организовал дежурство спасателей-инструкторов.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека). Следователи и криминалисты проводят мероприятия по сбору доказательств и выясняют обстоятельства, которые способствовали случившемуся.

Алина Зорина