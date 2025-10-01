В Самаре начинают подготовку к зимней консервации 50 фонтанов

В Самаре заканчивается сезон работы фонтанов. С 1 октября начинается подготовка 50 объектов к зимней консервации. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Фонтаны в скверах на пересечении ул. Авроры и Аэродромной, Чапаевской и Красноармейской, в сквере Речников, «Шанхай» и 30-летия Победы, на бульваре по ул. Стара-Загора и на набережной к зиме подготовит муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». Также к холодному периоду подготовят новые «сухие» фонтаны в скверах Экономистов и Восточном, которые установили в этом году.

В правительстве отмечают, что «сухой» фонтан в парке Победы готов на 90%. В этом сезоне планируется провести его технический пуск и подготовить к «зимовке». Особое внимание будет уделено подготовке к зиме фонтана в честь 40-летия Победы.

Руфия Кутляева