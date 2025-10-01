Оренбуржье завоевало Кубок информационной безопасности регионов

Команда министерства цифрового развития и связи Оренбургской области победила в V Всероссийском конкурсе «Кубок информационной безопасности регионов». Проект «Стратегия результативной кибербезопасности минцифры Оренбургской области» признали лучшим в номинации «Цифровое правительство — лучшее защищенное решение для цифровой трансформации органов государственной власти и управления в российских регионах», сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурс прошел в Нижнем Новгороде в рамках национального форума информационной безопасности «Инфофорум-Поволжье 2025».

В основе стратегии лежит практический подход, реализованный командой Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ правительства Оренбуржья. В него включены: детальное обследование инфраструктуры, тонкая настройка средств защиты и регулярные кибериспытания.

Руфия Кутляева