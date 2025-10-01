Из Краснодара запустят прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

«Аэрофлот» совместно с туроператором «Библио-Глобус» запускает прямые перелеты из Краснодара на египетские курорты. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх отправится 8 октября, в Хургаду — 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю. Самолеты в Хургаду полетят по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх — по средам и субботам.

«На маршрутах между Краснодаром и популярными курортами Египта будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес»,— уточнили в авиакомпании.

Алина Зорина