В Оренбурге простились с известным артистом Олегом Хановым

В Оренбурге простились с Олегом Хановым, народным артистом России, лауреатом Государственной премии РФ и премии Станиславского. Ему было 72 года.

Олег Ханов родился 11 августа 1951 года и окончил Уфимский институт искусств. В оренбургском драмтеатре он работал с 2000 по 2009 год и с 2022 года до последних дней. Недавно он исполнил главную роль в спектакле «Тайная страсть сеньора Хуана». Театр сообщил, что артист планировал гастроли в Уфу с новым спектаклем, но был госпитализирован.

Зрители запомнили Олега Ханова по ролям в спектаклях «Великодушный рогоносец», «Маскарад», «Отец», «Ричард Третий», «Вечер» и «Обыкновенная история».

Евгений Чернов