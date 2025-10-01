В Тольятти суд вынес приговор руководителю транспортной компании за дачу взятки

Комсомольский районный суд Тольятти признал виновным жителя Самары по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2020 году руководящий работник коммерческой транспортной компании передал заместителю начальника железнодорожной станции Жигулевское море деньги в размере более 400 тыс. руб. «за приоритетное оказание услуг по подаче и уборке вагонов».

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Руфия Кутляева