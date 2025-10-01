Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На востоке Самарской области поезд сбил лося

В Борском районе Самарской области на границе с Оренбуржьем поезд сбил лося. О происшествии сообщили в национальном парке «Бузулукский Бор».

Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

Инцидент произошел в окрестностях поселка Лесной на перегоне Неприк — Колтубанка. Труп животного обнаружили госинспекторы во время планового объезда территории национального парка.

В администрации нацпарка уточняют, что призывают поездные бригады снижать скорость на проблемном участке.

Евгений Чернов