Департамент культуры Тольятти возглавила режиссер шоу и фестивалей

Татьяна Кудряшова назначена руководителем департамента культуры администрации Тольятти. Она приступила к своим обязанностям в среду, 1 октября. Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Татьяна Кудряшова родилась в 1973 году. В 2012 году она окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «Экономист». В 2022 году прошла переподготовку в Кемеровском государственном институте культуры, получив квалификацию режиссера массовых представлений.

Также Татьяна Кудряшова работала в ДК «Тольятти» и культурно-досуговом центре «Буревестник». С 2016 года она возглавляла отдел художественного творчества культурного центра «Автоград».

За этот период Татьяна Кудряшова организовала ряд фестивалей, спортивных шоу и патриотических мероприятий. С 1 августа 2025 года она исполняла обязанности общественного советника главы города по культуре.

Георгий Портнов