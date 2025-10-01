КТК нарастил перевалку нефти через терминал в Новороссийске на 12%

Объем перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске за январь–сентябрь 2025 года составил 55,51 млн т, что почти на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Данные озвучили на заседании управляющих органов КТК, которое прошло в Стамбуле. В рамках заседаний были также представлены доклады об актуальном состоянии линейной части магистрального нефтепровода. Отдельное внимание было уделено ходу реализации программы по замене магистральных насосных агрегатов с газотурбинным приводом на установки отечественного производства с электродвигателями.

Кроме того, участники заседания утвердили скорректированный бюджет КТК на 2025 год.

Екатерина Голубева