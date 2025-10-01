Суд обязал ЖСК «Евростройплюс» снести десятиэтажный каркас в Махачкале
Арбитражный суд Республики Дагестан полностью удовлетворил иск администрации Махачкалы к ЖСК «Евростройплюс». Кооператив обязали демонтировать десятиэтажный железобетонный каркас размерами 16 на 20 метров, расположенный на двух земельных участках по адресу: улица Бейбулатова, 28. Информация об этом опубликована в картотеке дела.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд признал конструкцию самовольной постройкой. Снос должен быть произведен за счет ответчика. Если кооператив не выполнит решение, администрация города получит право демонтировать объект с последующим взысканием расходов с ЖСК «Евростройплюс».
В рамках обеспечительных мер суд запретил Управлению Росреестра по республике совершать любые регистрационные действия с двумя земельными участками до окончания разбирательства.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Махачкалы», Управление имущественных и земельных отношений Махачкалы, Управление Росреестра по Дагестану и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по республике.