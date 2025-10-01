В Новороссийске проведут учение с практическими стрельбами

Завтра, 2 октября, с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдет учение с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — уточнили в мэрии.

На время учений будет запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая не подлежащие регистрации, прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды, а также проведение любых подводных работ и водолазных спусков.

Екатерина Голубева