Выдача льготных образовательных кредитов на юге России выросла в 1,5 раза

Студенты регионов ЮФО и СКФО оформили 10,7 тыс. образовательных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,2 млрд руб. за первые восемь месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка. Показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что наибольший спрос на льготные кредиты приходится на август перед началом учебного года. В 2025 году объем выдачи в июле—августе увеличился более чем в 2,5 раза — студенты и абитуриенты юга России оформили кредиты на 1,2 млрд руб. Средний возраст заемщиков — до 25 лет, однако и среди старших студентов интерес к продукту вырос вдвое.

Лидером по количеству оформленных кредитов стал Краснодарский край — почти 3 тыс. студентов на общую сумму 588 млн руб. Второе место занял Ставропольский край (674 кредита на 140 млн руб.), третье — Ростовская область (632 кредита на 126 млн руб.). Более 8 тыс. абитуриентов юга России, оформивших образовательный кредит, поступили в крупные вузы и колледжи страны: МГУ, СПбГУ, РУДН, ЮФУ, ДГТУ, КубГУ, СКФУ и другие.

Анна Гречко