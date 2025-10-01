Суд обязал предпринимателя снести павильон с мороженым в Ставрополе

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск комитета экономического развития и торговли администрации Ставрополя к индивидуальному предпринимателю Анне Криволаповой о демонтаже павильона с мороженым в Ленинском районе города. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд расторг договор от 21 мая 2021 года на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Ставрополя. Речь идет о павильоне по продаже мороженого, кулинарной продукции и кондитерских изделий. Объект расположен на улице Ленина, 241.

Предпринимательница обязана демонтировать и вывезти торговый объект за собственный счет, а также привести место размещения в первоначальное состояние. На выполнение этих требований отводится три дня с момента вступления решения в законную силу.

Кроме того, с Криволаповой взыскали 6 тыс. руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

В деле в качестве третьих лиц участвовали МУП «Водоканал г. Ставрополя» и МУП «Земельная палата». Решение можно обжаловать в апелляционной инстанции в течение месяца.

Тат Гаспарян