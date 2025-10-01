Мать и дочь погибли при пожаре в Тамбовской области

В результате пожара в Рассказово Тамбовской области погибли 70-летняя женщина и ее 45-летняя дочь. Возгорание произошло сегодня ночью. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Спасатели обнаружили тела двух тамбовчанок при тушении частного дома на улице Пролетарской.

Следователи организовали проверку по факту происшествия. Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Всего за сутки сотрудники регионального главка МЧС потушили три техногенных пожара. По данным ведомства, спасатели также четыре раза привлекались для ликвидации последствий дорожных аварий.

Алина Морозова