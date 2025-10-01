Суд признал право КБР на 20 объектов лесного хозяйства

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии полностью удовлетворил иск Министерства земельных и имущественных отношений республики к региональному Управлению Росреестра. Суд признал право собственности КБР на 20 объектов недвижимости лесного хозяйства. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В перечень вошли 16 зданий и сооружений, закрепленных за ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана». Среди них проходная в селе Бабугент Черекского района, котельная, заправочная и токарная мастерская в Лескенском районе, а также производственный комплекс в селе Нижняя Жемтала, включающий цех, склад, финский домик, навес и ограждение.

Еще четыре объекта принадлежали ГКУ «Чегемское лесничество»: два водоема — пруд и озеро, кордон площадью 65 кв. м, контора лесничества и Нижне-Чегемская контора.

Право на птицеферму площадью 395,5 кв. м в городе Чегем республика получила по приобретательной давности.

Суд обязал региональное Управление Росреестра провести государственную регистрацию права собственности КБР на все перечисленные объекты. Заинтересованным лицом по делу выступило Министерство природных ресурсов и экологии республики.

Тат Гаспарян