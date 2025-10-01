Полиция Ставрополья выявила 154 наркопреступления за 10 дней

В период с 9 по 18 сентября 2025 года в Ставропольском крае прошёл третий этап межведомственной операции «Мак–2025», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, сообщает полиция Ставрополья.

За эти десять дней правоохранители выявили 154 наркопреступления, из них 79 были квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. В ходе рейдов уничтожили более 50 очагов произрастания конопли общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, а также изъяли свыше 7 килограммов наркотиков. Кроме того, зафиксировали 114 административных правонарушений в сфере оборота наркотиков.

Особое внимание уделили выявлению и блокировке 20 интернет-ресурсов с пропагандой наркотиков, информацию о которых направили в Роскомнадзор для запрета доступа. Мероприятие проходило в рамках комплексной стратегии региональной полиции, направленной на пресечение всех этапов наркопреступности и уничтожение мест произрастания запрещенных растений. Подобные операции «Мак» проводятся ежегодно в несколько этапов для контроля и снижения распространения наркотиков на территории края.

Станислав Маслаков