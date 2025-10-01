Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Геленджике сохранят условия для зимнего плавания

В Геленджике сохранят условия для зимнего плавания. По просьбе жителей, в городе будут работать зимние пляжи. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

«На 18 зимних пляжах города остаются кабинки для переодевания, чтобы занятия спортом и купания в холодное время года были комфортными», — отметил господин Богодистов.

На пляже «2К25» в Геленджике для любителей зимнего плавания оборудовано специальное помещение, где можно хранить инвентарь и согреться после водных процедур.

Екатерина Голубева

