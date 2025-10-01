В Геленджике будут работать 18 зимних пляжей

В холодное время года на территории Геленджика будут работать 18 зимних пляжей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

На пляжах будут открыты кабинки для переодевания, чтобы туристы могли заняться спортом или купанием в холодное время года. Отдельно на территории пляжа «2К25» оборудовано помещение, где можно хранить инвентарь и греться.

«Стараемся всегда поддержать инициативы, которые делают отдых и спорт в Геленджике доступнее и удобнее»,— отметил Алексей Богодистов.

Алина Зорина