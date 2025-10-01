Более 10 тысяч студентов юга России воспользовались кредитами на обучение

В январе-августе 2025 года образовательные кредиты с господдержкой взяли 10,7 тыс. студентов южных регионов России и Северного Кавказа, что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Наибольший спрос на льготные кредиты для студентов отмечен в августе, когда образовательных займов было выдано на сумму 1,2 млрд руб., что более чем в два 2,5 раза больше, чем тот же период прошлого года.

Средний возраст заемщиков составил 25 лет. Отмечается, что у студентов постарше интерес к подобным кредитам вырос вдвое.

«Перед началом нового учебного сезона больше всех воспользовались государственной поддержкой студенты и абитуриенты Краснодарского края — почти 3 тыс. человек, а объем выданных средств составил 588 млн руб. На втором месте Ставропольский край — 674 оформленных договоров на общую сумму 140 млн руб.»,— сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

По данным эксперта, тройку лидеров замкнула Ростовская область, где 632 студента получили на образование 126 млн руб.

Наталья Белоштейн