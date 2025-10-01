Два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Пичаевском округе Тамбовской области погибли два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла сегодня на 69-м километре автодороги Тамбов—Бондари—Пичаево—Вернадовка—Пенза. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и допустил столкновение с ВАЗ-21099.

В результате водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте. Автомобилист, управлявший Opel, был доставлен в медучреждение.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход расследования уголовного дела.

Алина Морозова