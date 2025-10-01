Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье чиновницу уволили за кумовство

Георгиевская межрайонная прокуратура выявила нарушения в муниципальном учреждении дополнительного образования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор заключала договоры на оказание платных услуг в сфере информационных технологий со своим сыном. При этом меры по предотвращению конфликта интересов не принимались, что противоречит антикоррупционному законодательству.

Проверка показала, что сын руководителя не имел профильного образования в сфере информационных технологий. В результате прокурор потребовал увольнение директора по причине утраты доверия, что и было исполнено.

Станислав Маслаков

