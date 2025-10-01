Готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95%

В Республике Крым готовность к отопительному сезону составляет 95%. На совещании под председательством министра энергетики России Сергея Цивилева обсудили подготовку Южного федерального округа к отопительному сезону 2025/26 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Все школы, поликлиники, детские сады и больницы в Крыму обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы в холодное время года. Профильные службы республики — в состоянии полной готовности.

«Подчеркну, что решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима»,— заявил Сергей Аксенов.

Алина Зорина