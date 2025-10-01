Прокуратура потребовала привести в нормальное состояние дом училищ Петрова

Городской дом начальных училищ им. М. Г. Петрова на Малоохтинском проспекте находится в неудовлетворительном состоянии. Прокуратура Красногвардейского района потребовала привести здание в нормальное состояние.

Дом включен в список объектов культурного наследия регионального значения. В ходе проверки прокуратура установила, что имеются загрязнения поверхности фасадов, трещины, участки деструкции штукатурного слоя, утраты декоративных элементов, конструкции крыши здания имеют продольные трещины, локальные проявления коррозии металлического покрытия.

Помимо этого на фасаде объекта размещены камеры видеонаблюдения, воздуховоды и блоки системы кондиционирования. При этом проектная документация отсутствует. Директору учреждения — правообладателю здания — внесли представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений под контролем.

Татьяна Титаева