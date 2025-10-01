На объездных участках М-4 «Дон» установят ограничительные знаки

В Ростовской области на 1001 и 988 км трассы М-4 «Дон» для повышения безопасности установят дополнительные средства контроля движения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министра транспорта региона Алена Беликова.

Речь идет об участках трассы рядом с поселками Аютинским и Таловым. Министр отметила, что светофоры на подобных участках приводит к росту количества ДТП с летальными исходами. Поэтому здесь будут установлены знаки, ограничивающие скорость движения, сигнальные столбики.

Кроме этого, на участках восстановят барьеры, нанесут разметку и установят комплекс видеофиксации нарушений ПДД.

Министр добавила, что ограничения на участках действуют до 30 января 2026 года, однако работы могут быть завершены досрочно.

Наталья Белоштейн