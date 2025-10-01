На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области построят путепровод возле Красного Кута

ГК «Автодор» создаст временный путепровод на 1002 км трассы М-4 «Дон» для беспрепятственного проезда жителей х. Красный Кут. Об этом своем Telegram-канале сообщает министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

«Работы начнутся в октябре 2025 года. Старт был отложен для того, чтобы максимально оптимизировать схему организации движения»,— отметила министр.

Завершить работы на этом участке планируют до 1 ноября 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ремонт и строительство путепроводов на участке с 933-го по 1024-й км трассы М-4 «Дон» начался в конце августа 2025 года. Работы идут в Каменском, Октябрьском и Красносулинском районах.

На указанном участке возводят четыре новых путепровода — они станут частью будущих транспортных развязок. Кроме того, идет реконструкция трех мостов и пяти действующих путепроводов. Всего на этом участке появится 20 искусственных сооружений.

Стоимость работ оценивают в 91 млрд руб.

Наталья Белоштейн