В Каспийске в ДТП пострадали водитель без прав и несовершеннолетние пассажиры

В Каспийске, на ул. А. Султана, в ДТП пострадали 19-летний водитель «ВАЗ-21099» без прав на управление автомобилем и двое его 16-летних пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба управления республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

Как отметили в ведомстве, собран материал для принятия процессуального решения.

Наталья Белоштейн