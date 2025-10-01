В Каспийске в ДТП пострадали водитель без прав и несовершеннолетние пассажиры
В Каспийске, на ул. А. Султана, в ДТП пострадали 19-летний водитель «ВАЗ-21099» без прав на управление автомобилем и двое его 16-летних пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба управления республиканской Госавтоинспекции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21099» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.
Как отметили в ведомстве, собран материал для принятия процессуального решения.