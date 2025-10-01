В больницах остаются шесть пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Шестеро пострадавших во время атаки БПЛА на Новороссийск и Туапсинский район 24 сентября продолжают лечение в больницах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Трое пациентов находятся в Новороссийской больнице, двое — в Краевой клинической больнице №1. Еще один пострадавший проходит лечение в Туапсинском медучреждении.

Атака БПЛА на Новороссийск и Туапсинский район произошла днем 24 сентября. В результате произошедшего пострадали 16 человек, двое погибли.

Екатерина Голубева