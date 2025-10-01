Кубанские компании представят свои возможности на форуме «Биопром» в Геленджике

С 6 по 7 октября в Геленджике пройдет международный форум «Биопром», в котором примут участие более 15 промышленных предприятий Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Для Краснодарского края участие в ведущих профильных выставках – это возможность показать потенциал наших компаний, привлечь внимание инвесторов, расширить деловые связи, поделиться и перенять опыт коллег из разных регионов и стран», — отметил господин Кондратьев.

Особое внимание уделят созданию инновационных импортозамещающих производств. По словам Вениамина Кондратьева, достигнут значительный прогресс в отечественном станкостроении и вагоностроении. Сейчас ведется работа по развитию фармацевтической, медицинской, а также парфюмерно-косметической промышленности, объем отгрузки продукции которых ежегодно увеличивается в среднем на 20-30%.

В этом году «Биопром» соберет более 100 компаний со всей России, а также ученых и разработчиков. Экспозиции будут представлены по четырем направлениям: «Биотехмед», «Косметик компонент», «Иннофуд» и «Экобио». В деловую программу войдут круглые столы, экспертные обсуждения и стратегическая сессия «Технологии для жизни».

Форум пройдет на площадке культурно-делового центра «Геленджик Арена» при поддержке Минпромторга и Минздрава РФ, а также администрации Краснодарского края.

Екатерина Голубева