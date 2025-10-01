Власти Северной Осетии обжалуют решение суда по застройке Водной станции

Администрация главы и правительства Северной Осетии, Минэкономразвития республики, а также АМС Владикавказа подали кассационные жалобы на решение шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда, оставившего без изменения решение Арбитражного суда региона о признании незаконным выделение земли под строительство аквакомплекса в районе Водной станции, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Рассмотрение кассаций назначено на 23 октября 2025 года, заседание пройдет в Краснодаре.

Ранее власти Северной Осетии заявили о планах строительства комплекса «Аква-сити» в районе Водной станции Владикавказа, что вызвало недовольство горожан и представителей Союза архитекторов республики. Проверка прокуратуры выявила ряд нарушений, в том числе нахождение земельных участков в зоне санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности, где запрещены строительство и вырубка деревьев. Также отсутствовала необходимая документация. Кроме того, были нарушены процедуры публичных слушаний.

На основании этого надзорное ведомство подало иск в суд, который удовлетворил требования. Власти Северной Осетии, в частности администрация главы и правительства Северной Осетии, Минэкономразвития региона, а также мэрия Владикавказа подали апелляционную жалобу на решение первой инстанции об отмене застройки Водной станции. В конце июня 2025 года шестнадцатый Арбитражный суд в Ессентуках подтвердил незаконность застройки Водной станции.

Станислав Маслаков