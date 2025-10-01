Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с невыплатой зарплаты на предприятии в Новошахтинске
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с невыплатой зарплаты сотрудникам завода нефтепродуктов в Новошахтинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В социальных сетях распространилась информация о том, что работникам предприятия четыре месяца не выплачивают заработную плату. Следователи инициировали проверку по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
За ходом проверки следит центральный аппарат ведомства.