Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с невыплатой зарплаты на предприятии в Новошахтинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с невыплатой зарплаты сотрудникам завода нефтепродуктов в Новошахтинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В социальных сетях распространилась информация о том, что работникам предприятия четыре месяца не выплачивают заработную плату. Следователи инициировали проверку по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

За ходом проверки следит центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская

Новости компаний Все